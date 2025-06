Ariane Moffatt opte pour une coupe très courte

Cet été, Ariane sera de passage dans plusieurs événements aux quatre coins du Québec. Et quand on connaît l’humidité de nos étés (bonjour les frisottis!), on comprend qu’elle n’ait pas envie de se battre avec ses cheveux entre deux prestations.

Résultat: une coupe courte assumée, qui lui va comme un gant!

Ce changement capillaire arrive quelques mois après la sortie surprise de Airs de jeux, un album dévoilé en mars dernier à Star Académie et très bien accueilli par le public. Depuis, Ariane continue de faire ce qu’elle fait de mieux: évoluer, surprendre et rester fidèle à elle-même.

Même si elle nous avait déjà habitués aux cheveux courts il y a quelques années, cela faisait un bon moment qu’elle n’avait pas adopté ce look. Et franchement, c’est un retour qui lui va à merveille!