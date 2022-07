Découvrez la distribution complète de la nouvelle fiction L'air d'aller

Les 15 comédiens qui se joignent à la production sont :

Marc Béland, Yves Bélanger, Denis Bernard, Ryan Bommarito, Martin Drainville, Vincent Graton, Simon Landry-Désy, Dominique Leduc, Anick Lemay, Sylvie Moreau, Iannicko N’Doua, Antoine Pilon, Dominique Quesnel, Mathieu Richard et Antoine Yared.

Une belle brochette... ça promet!

L’air d’aller, c’est l’histoire touchante et lumineuse de quatre amis atteints de la fibrose kystique qui ressentent une urgence de vivre quand ils apprennent qu’un des leurs pourrait mourir avant la fin de l’été. Une comédie dramatique hors norme, inspirante et porteuse d’espoir dans laquelle on découvre que les gens malades sont parfois plus heureux que les gens en santé!

La diffusion de L’air d’aller est prévue pour l’hiver 2023.