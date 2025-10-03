Antigang: un problème technique déçoit les fans, le diffuseur s'explique

Début du contenu principal.
Jeudi dernier, si vous avez tenté de regarder Antigang, il est possible que vous n’ayez pas pu y accéder via votre câblodistributeur.
En raison d’une mise à jour des guides horaires, plusieurs fans n’ont pas été en mesure de suivre l’épisode, ni en direct ni en différé.
La populaire quotidienne, mettant en vedette Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman, Catherine Trudeau et Fabien Cloutier, attire habituellement plus de 800 000 téléspectateurs. Mais jeudi soir, ses cotes d’écoute ont chuté en raison d’un problème technique.
Radio-Canada a finalement dû en expliquer la cause.
Si vous avez manqué l’épisode de jeudi, il est disponible dès maintenant sur ICI TOU.TV.
Antigang nous plonge au cœur d’une escouade qui lutte contre le crime organisé. La série offre un regard autant sur le quotidien des sergents-détectives que sur l’univers des criminels.
Et déjà, l’intrigue s’intensifie: que réserve la suite à Denis Marchand (Sébastien Ricard) et Fanny (Léane Labrèche-Dor)? La tension ne cesse de monter autour d’eux.
Pour découvrir la suite, soyez à l’écoute d’ICI TÉLÉ, du lundi au jeudi à 19 h.
