Anne-Marie Cadieux et Julie Snyder ont avoué avoir eu un kick sur cet acteur québécois

Anne-Marie Cadieux sera l'invitée de Julie Snyder ce jeudi à La semaine des 4 Julie!

On a eu droit à un extrait de l'émission en primeur, et on peut vous dire que ce sera croustillant à souhait! En effet, l'actrice a révélé avoir déjà eu un gros «kick» sur un acteur bien connu quand elle était au secondaire: Vincent Graton!

C'est que Vincent allait à la même école qu'Anne-Marie, et que ces derniers avaient des cours ensemble. Elle star a avoué le tout devant Vincent, qui sera lui aussi à La semaine des 4 Julie ce soir!