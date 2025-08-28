Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

Anna Kournikova et Enrique Iglesias attendent leur quatrième enfant!

PAR :

Nous avons appris une excellente nouvelle empreinte de nostalgie, aujourd'hui: Enrique Iglesias et Anna Kournikova attendent leur quatrième bébé ensemble!

Ces deux icônes de la culture populaire sont en couple depuis 2001.

Ils sont déjà parents de trois beaux enfants: Lucy et Nicholas, des jumeau et jumelle de 7 ans, et Mary, 5 ans.

Selon le média espagnol Hola, qui a eu l'information en exclusivité, Anna Kournikova aurait déjà complété la moitié de sa grossesse. 

© Larry Marano/Getty Images for Jingle Ball 2012

Très impliquée auprès de ses enfants, l'étoile du tennis des années 2000 les conduit à l'école tous les matins. C'est d'ailleurs à cet endroit, à Miami, que l'heureuse maman a été aperçue avec son joli baby bump.

Une source a révélé au magazine Hola qu'Anna Kournikova est en pleine forme. Elle et Enrique Iglesias seraient aux anges à l'idée de devenir parents pour une quatrième fois! 

On leur souhaite beaucoup de bonheur avec ce petit trésor à naître!

Psitt! Alors qu'Enrique Iglesias est extrêmement discret sur sa vie de couple et ses enfants sur Instagram, la célèbre blonde, de son côté, n'hésite pas à partager des parcelles de leur quotidien.

On vous invite à suivre Anna Kournikova sur Instagram!

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :