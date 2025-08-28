Anna Kournikova et Enrique Iglesias attendent leur quatrième enfant!

Nous avons appris une excellente nouvelle empreinte de nostalgie, aujourd'hui: Enrique Iglesias et Anna Kournikova attendent leur quatrième bébé ensemble!

Ces deux icônes de la culture populaire sont en couple depuis 2001.

Ils sont déjà parents de trois beaux enfants: Lucy et Nicholas, des jumeau et jumelle de 7 ans, et Mary, 5 ans.

Selon le média espagnol Hola, qui a eu l'information en exclusivité, Anna Kournikova aurait déjà complété la moitié de sa grossesse.