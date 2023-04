«Je suis si heureuse»: Anik Jean dévoile la bande-annonce de son tout premier film

Anik Jean dévoile aujourd'hui la bande-annonce de son tout premier film, Les hommes de ma mère.

Voici le synopsis de ce très attendu long métrage mettant entre autres en vedette Léane Labrèche-Dor, Marc Messier, Benoît Gouin, Patrick Huard et Colm Feore :

« Elsie, une jeune femme à l’aube de sa trentaine, reçoit un héritage inattendu de sa mère excentrique: la mission de reprendre contact avec ses cinq ex-maris. Confrontée aux dernières volontés de sa mère, Elsie doit renouer avec son passé et se rapprocher de ses anciens beaux-pères et aussi de son père avec qui elle a coupé les ponts depuis longtemps. Cinq hommes, cinq rencontres marquantes et inattendues.

Elsie est déterminée à honorer la mémoire de sa mère, mais ce voyage changera profondément sa trajectoire lui permettant d’apprivoiser, peu à peu, ses propres démons et d'entrer dans l'âge adulte. »

Dans les premières images, on peut entendre la trame sonore du film avec la chanson Here Comes the River de Patrick Watson. La musique originale est composée par Anik Jean.