Anik Jean a (encore) perdu son chat et demande l'aide du public

« Monsieur Midnight est disparu encore une fois depuis vendredi dernier dans la region du mont st-hilaire, la dernière fois il etait disparu 9 jours il avait ete retrouvé dans un garage que quelqu'un avait ouvert et il s'était faufilé, alors si jamais vous habitez Mont St-Hilaire et que vous le voyez svp me contacter. Merci 😫😓 »

Si vous avez aperçu l'animal dans les environs de Mont Saint-Hilaire, Anik Jean vous invite à lui écrire un message en privé sur Instagram.

On espère que Monsieur Midnight rentrera bientôt à la maison!