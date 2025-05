Anick Lemay abordera son cancer à l'écran aux côtés de cette autrice chouchou

La série propose une plongée bouleversante dans la psyché d’une femme atteinte du cancer. La série retrace son combat à la fois médical et personnel, où lucidité et déni, rejet et solidarité, drame et moments lumineux s’entrelacent avec finesse.

Le livre Le gouffre lumineux : les carnets d’Anick Lemay a servi de point de départ à une adaptation télévisuelle, alors que l’autrice elle-même a choisi de transposer son histoire en minisérie. Ce projet est produit par Julie Snyder et Productions J.

La distribution complète sera dévoilée dans les prochains mois et la série sera offerte sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2025-2026.