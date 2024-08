Un chanteur connu dans la nouvelle saison de MasterChef Quebec

Jake, qui maîtrise de nombreuses techniques culinaires et excelle en cuisine moderne, est connu pour son côté compétitif et minutieux. En tant que leader positif dans ses projets musicaux, il n'hésite pas à prendre des risques et compte sur sa créativité pour se démarquer dans cette compétition culinaire.

«Un nouveau défi m’attend à Masterchef l’aventure commence le 9 septembre ⏱️🧑🏼‍🍳», dévoile le chanteur sur Instagram.

Ça promet!