Alicia Moffet partage la plus ADORABLE des photos avec son chum

Avec l'image, Alicia Moffet a souligné une grande étape dans la vie de son amoureux. En effet, Frédérick Robichaud et ses partenaires d'affaires lancent cette semaine leur marque de bijoux, FIVE JWLRY.

Voici le petit mot de la star québécoise à ce sujet:

«About yesterday 🖤

Tellement fière de mes p’tits gars qui travaillent coeur et âme depuis des années sur leurs bébé @fj.watches qui devient officiellement FIVE JWLRY! La nouvelle collection (qui est innnnnsane 😭) est disponible dès maintenant sur fivejwrly.com. very very proud girlfriend 👋🏻»

Toutes nos félicitations à Fred pour ce nouveau projet emballant!