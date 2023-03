Occupation Double: on connaît ENFIN la prochaine destination + une surprise!

Les deux maison ont d'ailleurs déjà été trouvées. Parce que, oui, OD revient à sa formule originale, avec ses deux maisons.

En plus de l’annonce de cette destination qui fait rêver, on nous promet des voyages à couper le souffle aux quatre coins du monde. Eh oui, tout y sera pour inspirer l’amour!



Les candidats pourront une fois de plus se rafraîchir avec Bulles de nuit, et se régaler de pizza Salvatore. On en saura d’ailleurs bientôt plus sur les partenaires de cette prochaine aventure. On vous tient au courant!