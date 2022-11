Voyez la danse sexy que Frédérick d’OD a fait pour sa blonde Alicia Moffet

Frédérick Robichaud d’Occupation Double dans l’Ouest a offert une danse audacieuse à sa blonde, Alicia Moffet. Il s,est en effet déhanché de façon endiablée pour elle en coulisses d'un tournage!

Voyez-le s'exécuter dans la vidéo en en-tête.

C’est en coulisses de l'enegistrement de La semaine des 4 Julie que l’entrepreneur a été filmé à son insu alors qu’il faisait aller son popotin pour une danse baladi!

Vêtu d’un ensemble jean et veste crème, il va même jusqu’à enlever cette dernière pour mieux bouger. Ça n'a pas de prix!

On adore les sons enthousiastes d’Alicia Moffet, qui l’encourage à continuer, lui qui va de plus en plus vite. On assisté à un moment vraiment cocasse.