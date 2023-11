Alfa Rococo rend hommage à Karl des Cowboys Fringants et c'est magnifique

«Sans mots… on y aura cru jusqu’à la fin… on aurait tellement aimé qu’il puisse guérir.. c’est irréel!

Lui aussi papa de deux filles. La douleur est vive. Toutes nos pensées pour Marie-Annick, ses filles, son band, sa famille, son équipe, tous les musiciens du Québec, toute sa garde rapprochée et les milliers de fans 💔💔💔 une voix qui va rester gravée a tout jamais dans nos cœurs. Merci pour tout Karl, repose toi maintenant, beau guerrier. ❤️‍🩹

🎶 "Mais au bout du chemin dis-moi ce qui va rester?"Des milliers d’humains que tu auras touchés droit au coeur et qui se souviendront de toi pour très longtemps… Une grande leçon de vie 💔💔💔»

On vous invite à revoir les nombreux témoignages, photos et hommages partagés par les personnalités québécoises suite au décès de Karl Tremblay des Cowboys.