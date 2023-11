Marie-Annick publie un touchant hommage à Karl Tremblay: «Tu continueras à vivre à travers nos filles»

«Au moment de son départ, le ciel a mis ses plus beaux habits pour l’accueillir comme il se doit.

Karl était d’une bonté extrême. Il s’arrangeait toujours pour que tout le monde soit bien autour de lui.

Une force tranquille, le pilier d’une famille, d’un groupe et de milliers de fans.

C’était un homme heureux. Il trouvait le bonheur beaucoup plus émouvant que le malheur.

Toujours positif et réconfortant, il ne demandait jamais rien.

Depuis quelques mois, il avait besoin d’aide.



Mon gros, ce fut un immense bonheur pour moi d’inverser enfin les rôles. De t’apporter tout le soutien, l’amour et les soins nécessaires à ton confort.

Tu m’appelais « mon infirmière privée d’amour ».

Tu n’aimais pas être affaibli mais tu restais fort, toujours.

Un grand homme.

Tu continueras à vivre à travers nos filles. Elles ont hérité beaucoup de toi.



Chéri, au retour de l’hôpital, Mel et Dom ramenaient nos filles. Il n’y avait qu’une étoile dans le ciel, impossible d’en voir une autre. Notre belle Simone a dit : "Papa est déjà monté au ciel pour nous saluer!" et notre petite Pauline a répliqué : "Si c’était parrain Jean-François qui était décédé son étoile ne serait sûrement pas déjà là car, lui, il est toujours en retard!"

Je sais que tu dois rire en ce moment :)

Elles sont magnifiques. Ne t’en fais pas, je vais bien m’en occuper.

Je t’aime.»

Nous envoyons toutes nos pensées à la famille et aux proches de Karl Tremblay en cette période de deuil.