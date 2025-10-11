Alexia Gourd de Quel talent! est enceinte

Début du contenu principal.
Grande nouvelle pour celle qu’on a pu voir briller et «voler» sur la scène de Quel talent! la saison dernière!
L’artiste montréalaise Alexia Gourd a annoncé sur Instagram qu’elle attendait son tout premier enfant!
C’est depuis leur voilier, en voyage dans les îles Ioniennes en Grèce, qu’Alexia et son amoureux Hugo Noel ont partagé la bonne nouvelle.
«Un nouveau membre à bord! Depuis 5 mois, une nouvelle équipière se prépare à rejoindre notre équipage et notre famille. On a bien hâte de rencontrer notre petit pirate», confie-t-elle.
Eh oui, le couple attend une petite fille pour l’hiver prochain! Déjà cinq mois de bonheur et une aventure qui promet d’être inoubliable!
Alexia Gourd s’apprête à relever le plus beau rôle de sa vie: celui d'être maman!
Tous nos voeux de bonheur au couple, qui roucoule d'amour depuis six ans déjà!
À la fois interprète, chorégraphe et créatrice, Alexia est une véritable artiste multidisciplinaire. On a pu la voir à l’écran dans plusieurs séries télévisées telles que 30 Vies, Clash, Les poupées russes ou encore dans la websérie Juste nous deux. Au cinéma, elle a incarné Julianne Latulipe dans Sur le rythme, un film de Charles-Olivier Michaud.
Mais c’est surtout sur scène qu’Alexia fait rayonner son talent. Elle a participé à de grandes productions, allant de Spring Awakening : The Musical au Centaur Theatre, à The Rocky Horror Show, en passant par des comédies musicales Juste pour rire telles que Hairspray, Sister Act et Mary Poppins.
Ses chorégraphies ont également marqué de nombreux spectacles et collaborations avec des artistes tels que Les Brothers, QW4RTZ et Ariane Brunet. Elle a même participé à l’émission Les Dieux de la danse ainsi qu’à la création de Pub Royal: la comédie musicale des Cowboys Fringants en 2023.