Alexia Gourd de Quel talent! est enceinte

Grande nouvelle pour celle qu’on a pu voir briller et «voler» sur la scène de Quel talent! la saison dernière!

L’artiste montréalaise Alexia Gourd a annoncé sur Instagram qu’elle attendait son tout premier enfant!

C’est depuis leur voilier, en voyage dans les îles Ioniennes en Grèce, qu’Alexia et son amoureux Hugo Noel ont partagé la bonne nouvelle.