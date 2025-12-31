Découvrez les albums les plus attendus de 2026

Début du contenu principal.
Plusieurs artistes s'attaqueront à un nouvel album en 2026. Voici les plus attendus pour l'année à venir.
Un son plus country s’annonce pour la chanteuse en 2026. Intitulé Stove, ce dixième opus est prévu pour cet hiver. Le titre de ce dernier a changé plusieurs fois. D’abord, il se nommait Lasso, avant de devenir The Right Person Will Stay et enfin Stove. Déjà deux singles ont vu le jour: Henry, Come On et Bluebird.
L’album Wuthering Heights arrivera le 13 février. Il s'agit d'un disque Composé spécifiquement pour le nouveau film Hurlevent. La réalisatrice Emerald Fennell voulait d’abord qu’elle lui compose qu’une seule chanson pour son long-métrage, mais la chanteuse a préféré signer la bande-sonore complète.
Un retour en musique pour Madonna est prévu pour la prochaine année! Il n’y a rien de confirmer pour le moment, mais ce serait la suite de l’album Confessions on a Dance Floor sorti en 2005. Il sera produit par DJ Stuart Price avec qui elle avait aussi travaillé sur le disque où on retrouvait Hung Up et Sorry.