L'acteur Michael Madsen s’éteint à 67 ans

Ses agents Susan Ferris et Ron Smith, ainsi que son attachée de presse Liz Rodriguez, ont confirmé la nouvelle dans un communiqué, soulignant que « Michael Madsen était l’un des acteurs les plus emblématiques d’Hollywood, qui manquera à beaucoup ».

Michael Madsen est un acteur qu’on n’oublie pas facilement, avec sa voix grave, son regard intense et une présence qui imposait le respect. Quentin Tarantino, qui voyait en lui un acteur fétiche, lui a confié certains de ses rôles les plus puissants: le sadique Mr. Blonde dans Reservoir Dogs (1992), qui danse nonchalamment sur Stuck in the Middle with You avant de torturer un policier, et Budd, le frère de Bill, dans les deux volets de Kill Bill (2003-2004). Tarantino lui a aussi offert une place dans Les Huit Salopards (2015) et Once Upon a Time… in Hollywood (2019), preuve de la loyauté du réalisateur envers cet acteur qu’il admirait tant.