À coeur battant: Découvrez la distribution complète aux côtés de Roy Dupuis et Ève Landry

À cœur battant gravite autour du Centre de prévention de la violence (CPV), un organisme communautaire qui intervient auprès des hommes violents. Il a été mis sur pied afin de permettre une prise de conscience à ces hommes ayant commis des actes de violence auprès de leur femme, leurs enfants, leurs parents et même leurs amis(es) et collègues. Le Centre bénéficie d’un intervenant de premier choix: Christophe L’Allier (Roy Dupuis). Psychoéducateur de formation, il a été bénévole avant de travailler à l’école Marie-Labrecque, dédiée aux jeunes femmes enceintes. Il choisit de s’engager dans une nouvelle cause qui le touche de près: la violence dans la famille. Il en a lui-même vécu et fait vivre alors qu’il était jeune adulte. Il a depuis fait une longue réflexion sur le sujet et a réussi à se défaire de ses ressorts.

Christophe adopte la perspective suivante: dans les cas de violence intrafamiliale ou conjugale, l’agresseur est connu, les victimes sont connues, l’escalade vers des gestes plus graves est prévisible. Il désire apprendre aux hommes à voir venir le geste de trop qui pourrait faire basculer leur vie. Il choisit d’intervenir au cœur même de la violence… Une tâche vraiment titanesque !

À cœur battant, c’est aussi Gabrielle Laflamme (Eve Landry), une procureure de la Couronne très impliquée lorsque vient le temps de défendre les victimes de violence. Elle vise les mêmes objectifs que Christophe L’Allier, mais a une approche diamétralement opposée. Gabrielle considère que l’on vit dans une société trop tolérante envers les gestes d'agression. C’est pourquoi son levier c’est la rigueur de la loi pour faire comprendre aux hommes que leur violence est inacceptable.

Christophe et Gabrielle rêvent du jour où les histoires de violence ne constitueront plus le crime le plus répandu et surtout, le plus toléré de la planète. Mais ils perçoivent la violence de façon personnelle et antagoniste. Pourront-ils se comprendre?

On pourra suivre cette nouvelle série sur Ici Télé en janvier prochain.