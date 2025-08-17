23 ans plus tard, Michel Barrette retourne là où son histoire d’amour a commencé

Début du contenu principal.
Il y a des lieux qui marquent une vie et qui deviennent le théâtre de moments inoubliables. Pour Michel Barrette, c’est à Chicoutimi, devant l’hôtel Chicoutimi, qu’un de ces souvenirs précieux refait surface.
L’humoriste et comédien a récemment publié une touchante photo sur les réseaux sociaux, prise exactement au même endroit où, il y a 23 ans jour pour jour, sa belle histoire d’amour a commencé.
Michel Barrette est un grand romantique, on ne saurait en douter!
« Il y a exactement 23 ans aujourd’hui, c’est sur ce même trottoir en façe de l’hôtel Chicoutimi que l’on se croisait (je t’ai bousculé en sortant d’un taxi)… c’était le jour de ta fête! Ce fut le début de notre histoire d’amour… je tenais à revenir au même endroit (j’suis un nostalgique) pour te redire à quel point je t’aime.. et te souhaiter bonne fête pour tes 50 ans! », dévoile-t-il sur Facebook, une déclaration qui illustre bien la tendresse et la complicité qui les unissent depuis plus de deux décennies.
Dans son message, Michel raconte que c’est sur ce trottoir qu’il avait, à l’époque, retrouvé l’élue de son cœur après une soirée festive. Depuis ce jour, leur histoire s’est construite, solide et durable, et aujourd’hui encore, le couple continue de partager des moments de bonheur!
Sur la photo partagée, Michel et sa conjointe de longue date Maude Tremblay affichent de larges sourires complices. Lunettes de soleil, allure décontractée et mine radieuse, ils respirent l’amour. Derrière eux, on aperçoit le décor urbain de Chicoutimi, comme figé dans le temps, rappelant que certains endroits gardent en mémoire des chapitres de vie importants!
Dans sa publication, il en profite également pour souhaiter bonne fête à sa conjointe, qui souffle ses 50 bougies!
Nul doute, un couple qui ne se prend pas pour acquis et qui profite au max des beautés de la vie!
En plus de savourer son bonheur en amour, Michel Barrette ne ralentit pas la cadence côté carrière! Bien qu’il ait déjà mentionné l’idée d’une retraite, il confirme aujourd’hui qu’il repartira sur un nouveau projet en 2026.
Après plus de 42 ans de carrière, il constate avec enthousiasme que son public est toujours au rendez-vous, remplissant les salles partout où il passe. Tant qu’il y aura un intérêt, il compte bien continuer à monter sur scène et à proposer de nouveaux projets qui le passionnent.
Sa conjointe Maude joue un rôle essentiel dans son processus créatif. Leur relation, marquée par une grande complicité et un humour omniprésent, lui permet de tester ses idées et de garder un lien authentique avec son public. Pour lui, tant qu’il parviendra à faire rire Maude, il saura qu’il pourra encore faire rire les spectateurs!
