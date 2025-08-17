23 ans plus tard, Michel Barrette retourne là où son histoire d’amour a commencé

Il y a des lieux qui marquent une vie et qui deviennent le théâtre de moments inoubliables. Pour Michel Barrette, c’est à Chicoutimi, devant l’hôtel Chicoutimi, qu’un de ces souvenirs précieux refait surface.

L’humoriste et comédien a récemment publié une touchante photo sur les réseaux sociaux, prise exactement au même endroit où, il y a 23 ans jour pour jour, sa belle histoire d’amour a commencé.

Michel Barrette est un grand romantique, on ne saurait en douter!