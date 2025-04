Ces vedettes sont déprimées par la neige aujourd’hui!

Ce n’est pas un rêve (malheureusement): en plein 27 avril, plusieurs Québécois se sont réveillés sous une couverture blanche ce matin. Le printemps, qui tarde sérieusement à se pointer le bout du nez, semble avoir pris un long congé... au grand désespoir de plusieurs!

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités connues n'ont pas hésité à partager leur découragement face à ce retour inattendu de l’hiver. Vidéos de jardins recouverts de neige et photos sur la route enneigée: les stories Instagram débordent de réactions mêlant humour, résignation et nostalgie du beau temps!

On comprend leur frustration: après plusieurs semaines à rêver de terrasses, de promenades au soleil et de vêtements plus légers, se réveiller avec de la neige en plein cœur du printemps a de quoi miner le moral!