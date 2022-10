10 magnifiques looks de Cath Bastien, la nouvelle candidate d'OD Martinique!

Catherine Bastien fait couler beaucoup d'encre depuis son arrivée à OD Martinique!

Vous la connaissiez probablement déjà avant son entrée dans l'aventure : la belle blonde est créatrice de contenu et professeure de yoga!

Catherine est douce, attentionnée et positive. Elle vient tout juste de sortir d'une longue relation de 11 ans et elle espère trouver de nouveau l'amour dans les maisons. On lui souhaite!

Voici 10 sublimes photos de Catherine :