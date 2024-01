Pascale de Blois de Big Brother Célébrités: «je suis venue ici pour jouer»

Comment s'est passé le premier jour de tournage?

Le premier jour de tournage, j'ai été appelée à 8h30 du matin dans les bureaux de Big Brother. Je me suis dit que je suis probablement la première, ou dans les premiers du groupe, du moins, à entrer dans la maison. Ç'a fait mon bonheur, parce qu’Il y a toujours la paranoïa qu’une alliance se forme avant d’entrer. Mais, si j’étais la première, alors je pouvais surveiller tout le monde. D’ailleurs, il n’y a pas eu d’alliance dès le début, au moins ça m’a rassurée.

En arrivant, je vois qu’il y a Patrick Côté, Mélanie Ghanimé et Jean Airoldi dans mon groupe et je suis assez contente de les voir, parce que ce sont tous des gens que j’aime et dont je consomme le contenu.

On est entrés en studio et on a vu la belle Marie-Mai. Ensuite, on est entrés dans la maison et on a dû se changer tout de suite. J’étais habillée chic et là je devais mettre un costume blanc, qui ne me met pas du tout en valeur!

Je suis entrée dans la salle des challenges. La salle était complètement blanche et on a aperçu des petits sacs de poudre de couleur. Au signal, on est allés se cacher, et le but était de salir la carte de nos co-équipiers le plus possible. La personne la moins sale gagnait deux jetons, ainsi qu’une chance sur quatre de devenir patron et de passer à la prochaine ronde.