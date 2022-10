Yanic Truesdale partage un message déchirant sur la mort de sa mère, atteinte du Parkinson

Sur Instagram, Yanic a partagé un message déchirant suite à la mort de sa maman, atteinte du Parkinson.

«J'ai appelé ma mère tous les jours depuis qu'elle a reçu son diagnostic de Parkinson il y a 14 ans. Elle mesurait 5 pieds et voulait changer le monde sans jamais perdre espoir en l'humanité. Elle était un produit des années 60 et était en avance sur son temps. Elle était végétarienne avant l'heure et a recyclé toute sa vie. Elle a été professeure de yoga pendant 35 ans et a essayé de sauver la planète depuis ma naissance. Elle était enjouée, spirituelle, créative et curieuse. Elle aimait les serpents et avait toujours chaud ou froid. C'était une artiste qui n'a jamais réussi à vivre de son immense talent. Ma maison est remplie de ses œuvres. Elle pouvait tout faire. Je suis reconnaissant que le Canada permette aux personnes atteintes de maladies en phase terminale de demander l'aide médicale à mourir et de quitter ce monde avec un peu de dignité. Elle a fait ce choix déchirant et, même si cela m'a brisé le cœur, je l'ai soutenue jusqu'au bout. Elle a été drôle, courageuse et déterminée jusqu'à la fin, le 12 octobre à 15 heures. Une heure avant son dernier souffle, nous avons dansé sur Happy, elle n'avait jamais entendu cette chanson. Lorsque le médecin lui a demandé quelques minutes avant l'intervention si elle voulait toujours aller de l'avant, elle a répondu de manière presque provocante, sans perdre un instant: " 1, 2, 3, allons-y! Elle aimait les papillons et les oiseaux. Hier, dans son calendrier, elle a écrit l'envol. Envole-toi maman, tu es maintenant libérée de toute cette douleur. Je t'aime.»