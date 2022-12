William Cloutier «impuissant» alors que son bébé est malade à 5500 kilomètres

William Cloutier a le coeur gros aujourd'hui : son bébé est malade alors qu'il se trouve de l'autre côté de l'océan.

Comme vous l'avez peut-être vu passer, le gagnant de Star Académie 2021 joue présentement dans la comédie musicale Starmania à Paris. Il est donc séparé de son amoureuse et de leurs deux enfants, qui sont restés au Québec.

William Cloutier a partagé une capture d'écran d'une conversation vidéo avec sa famille, aujourd'hui sur Instagram, avec laquelle il explique que son plus jeune fils est malade. Le chanteur affirme se sentir « impuissant » dans cette situation, et se sent tout à coup bien loin. Voici la publication en question :