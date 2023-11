Starmania: la comédie musicale avec William Cloutier arrive ENFIN au Québec!

Après avoir été acclamée par la critique et le public en France, en Belgique et en Suisse, on pourra voir le nouveau Starmania à compter du 6 août 2024 à la Place Bell.

On pourra découvrir la nouvelle mouture flamboyante de cet opéra rock qui a marqué plusieurs générations. Et les succès originaux y sont tous interprétés: Le monde est stone, Ce soir on danse à Naziland, Le Blues du Businessman et plus encore!