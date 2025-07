Wednesday: La saison 3 confirmée et elle s’annonce encore plus sombre et croustillante!

La deuxième saison s’annonce déjà plus noire, plus drôle et plus complexe, avec l’arrivée de nouveaux personnages mystérieux et un approfondissement de l’univers de la famille Addams.

Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gomez (Luis Guzmán) et Pugsley (Isaac Ordonez) seront d’ailleurs davantage présents dans ces prochains épisodes. Les créateurs Alfred Gough et Miles Millar promettent de continuer à mélanger humour macabre, émotions sincères et ambiance gothique avec finesse.

« On veut continuer à creuser les personnages tout en élargissant le monde de Wednesday et de l’Académie Nevermore », a confié Gough.



« On découvrira encore plus de secrets de la famille Addams dans la saison 3! », ajoute Millar.