Voici quand vous pourrez revoir Guy Mongrain à la télé

Reconnu pour son authenticité, sa voix familière et son indéniable charisme, Guy Mongrain a marqué plusieurs générations de téléspectateurs avec des émissions comme La Poule aux œufs d’or, Salut Bonjour! et Vingt-et-un. Cette entrevue lui offrira l’occasion de se livrer avec recul et tendresse, dans un format qui mise sur la proximité et l’humanité.