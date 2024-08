Brigitte Boisjoli se transforme en Elvis pour ce nouveau projet

Avec ces portraits époustouflants, la chanteuse dévoile une première chanson qui se retrouvera sur son album de reprises.

Il s'agit de la pièce Burning Love sortie en 1972 et interprétée de façon plus rock par la belle Québécoise.

«Burning Love est l’une de mes chansons préférées d’Elvis Presley. Ma version est beaucoup plus Rock & Roll, ce qui met en valeur toute mon énergie et ma fougue, cette même fougue qui me soulève depuis que je suis toute jeune. Étant une grande amoureuse de l’amour, cette chanson résonne profondément en moi. Elvis a marqué les générations par son talent, sa beauté et sa voix qui semblait sortie tout droit d’un chœur gospel. Ce besoin urgent de chanter qui je suis, tout comme Elvis, m’appelle depuis toujours. Aujourd’hui, je le sens, je suis prête pour le rock’n’roll d’une vie, celle d’Elvis, mon Elvis», déclare Brigitte Boisjoli dans un communiqué.

Vous pouvez écouter la chanson par ici!