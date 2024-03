Voici ce que devient Jean-Luc Brassard

La série, composée de 10 épisodes de 30 minutes, promet une plongée captivante dans un monde souvent méconnu du grand public. Brassard, en tant qu'animateur, s'entoure de divers intervenants, allant des athlètes aux entraîneurs en passant par les experts du milieu. Leur mission : donner la parole à ceux et celles qui ont été victimes d'abus et mettre en lumière les mécanismes souvent cachés qui peuvent exister derrière la réussite sportive.

À travers des témoignages poignants et des investigations approfondies, Jean-Luc Brassard aborde les sujets sensibles liés aux abus physiques et psychologiques dans le sport. Il cherche à sensibiliser le public sur cette réalité troublante et à ouvrir le débat sur les moyens de prévenir et de lutter contre ces comportements toxiques.