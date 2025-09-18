Visite royale: la robe de Melania Trump jugée inappropriée

Début du contenu principal.
Hier, le président américain Donald Trump et son épouse, Melania, étaient invités par le roi Charles III et son épouse, la reine Camelia, pour un repas royal en présence de plus de 160 convives, dont la famille royale.
Si toute l’attention était tournée vers la réception, c’est plutôt la robe de Mme Trump qui a volé la vedette.
Vêtue d’une robe jaune pâle à épaules dénudées, ornée d’une fente latérale et d’une ceinture lilas, Melania Trump avait complété son look avec des boucles d’oreilles vertes scintillantes et des escarpins couleur chair.
La première dame a fait beaucoup jaser: les fans de la famille royale n’ont pas apprécié son choix vestimentaire et se sont montrés peu impressionnés par sa tenue lors de cette soirée somptueuse.
Sa tenue contemporaine se démarquait des membres de la famille royale parés de broches, diamants et parures, certains observateurs craignaient que Melania Trump ait enfreint le protocole royal.
Plusieurs ont même jugé que son look à épaules dénudées était «inapproprié» pour un événement aussi important.
La réception s’est tenue dans la salle du St. George’s Hall, à Windsor, lors du banquet d’État organisé par le roi Charles III et la reine Camilla en l’honneur du couple présidentiel américain.
Les looks de la famille royale étaient nettement plus sobres que celui de Melania Trump.