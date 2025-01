Virginie Ranger-Beauregard revient sur cette scène marquante de STAT

On se souvient que son personnage de Delphine Martin est décédé lors d’une visite pour aider Steve Jolicoeur (Marc Beaupré), qui était en proie à une crise de psychose et n’a pas réagi à temps pour sauver Delphine, qui a eu un malaise et son défibrillateur n’a pas fonctionné. Steve a aussi poignardé Philippe Duperé (Patrick Labbé), qui accompagnait Delphine.