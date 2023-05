Virginie Coossa et sa famille sont en deuil

Virginie Coossa traverse un moment difficile alors que sa famille est en deuil. Le week-end dernier, leur chien bien-aimé, un chihuahua nommé Lex, est décédé à l'âge de 20 ans. La famille a partagé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux et a reçu un soutien énorme de la part de leur communauté en ligne.

Dans une publication touchante sur Instagram, Virginie Coossa a écrit: «La fin d'une ère. C'est ce week-end que notre chienne Lex nous a quitté, elle avait presque 20 ans! On dit que les chihuahuas ne sont pas très bons avec les enfants, Lex nous a prouvé le contraire, elle a été de tous les instants avec Léo et ce depuis sa naissance. Beaucoup de bons souvenirs et de gratitude. Merci @francoisbazinet pour ton dévouement sans borne. 🙏🏽 Bon voyage au ciel des animaux Lex!»