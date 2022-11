Vincent Graton abordera un sujet tabou dans ce nouveau projet

Parmi les spécialistes rencontrés par Vincent Graton et leur équipe, on compte un urologue qui explique la fonction érectile et le rôle du Viagra, des sexologues qui parlent des impacts psychologiques sur les hommes et sur les femmes, ainsi qu'un sociologue de la sexualité.

De plus, l'un des chercheurs ayant découvert le Viagra par erreur (!) a accepté de participer au documentaire. À voir à ICI Télé le mardi 22 novembre à 21h.

