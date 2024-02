Véronique Cloutier réagit à ce sketch d'Élyse Marquis: «J'ai crié»

Élyse Marquis a réussi à faire rire Véronique Cloutier aux larmes, cette semaine!

L'animatrice et comédienne est invitée à l'émission On ramassera demain et a préparé un savoureux sketch avec Pier-Luc Funk.

Dans ce segment humoristique, Élyse Marquis tente de se coiffer autrement en déclarant qu'elle veut remplacer Véronique Cloutier. Bien que Pier-Luc Funk tente de la ramener à la raison, la star québécoise se dit prête à tout faire pour «devenir Véro». Voici l'hilarant sketch, qui a été partagé sur les réseaux sociaux de Télé-Québec: