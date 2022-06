Véronique Cloutier donne des nouvelles de son déménagement

Véronique Cloutier a donné des nouvelles de son déménagement, racontant où elle était rendue dans tout ce processus imposant.



C’est en réponse à une question posée de façon anonyme sur son compte Instagram que la star qu’on adore a raconté.



Elle a expliqué que beaucoup de gens lui parlaient de cette grande étape de leur vie, poursuivant en écrivant qu’ils avaient vendu il y a plusieurs mois et étaient déménagés il y a quelques semaines…



Mais ce n’est pas dans leur condo de Montréal qu’ils ont déposé leurs valises, parce que ce dernier n’est pas encore terminé.



Véronique Cloutier, Louis Morissette et Raphaëlle sont donc temporairement installés dans un appartement qui manque de rangement. L’animatrice a effectivement confié :



« On est heureux de notre décision, mais on a hâte d’être installés. En attendant, on est dans un appartement super mign, mais un peu petit pour ranger le linge et les chaudrons de la bonne femme. »



Par ailleurs questionnée à savoir s’il y aurait une maison Véro et Louis sur la Rive-Nord de Montréal, Véro a confié que c’était dans les plans, qu’ils en parlaient beaucoup, mais que rien n’était concret.

