Véro répond de plein fouet à Nathalie Petrowski

Dans l’extrait, on sent que Nathalie n’est pas satisfaite de la réponse et Véro n’hésite pas à exprimer son irritation envers elle.

«Non, mais comprends-tu ce que je veux dire? Non! Là, tu me fais une face comme si je te bullshitais, pis ça me gosse. [...], mais ça ne m'A pas empêché d'avoir une ménopause du criss, ça n'empêche pas, la maladie, la mort, les épreuves, j'ai vécu des affaires difficiles dans ma vie.»

Cliquez sur l'image pour écouter l'extrait complet.