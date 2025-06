Découvrez toutes les vedettes sur le tapis rouge de La Géante

Le spectacle nous fait voyager dans le Montréal du début du 20e siècle, entre les années 1910 et 1940, en passant par le Faubourg à m’lasse, le Théâtre National et la Factory. On y suit l’histoire de Rose, une artiste qui a marqué son époque, autant par son humour que par sa capacité à rassembler les gens à travers les époques. La Géante raconte aussi l’amour discret qu’elle a vécu avec Gigi, la femme de sa vie, à une époque où vivre cet amour au grand jour n’était pas possible.

Gabrielle Fontaine (La Poune), Simon Fréchette-Daoust, Stéphanie Arav, José Dufour, Philippe Robert, Jade Bruneau, Christian Laporte et Rita Tabbakh forment la distribution toute étoilée du spectacle!