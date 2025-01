Gabrielle Fontaine: Une grossesse miraculeuse après un long parcours!

Pendant six ans, son conjoint et elle ont traversé les montagnes russes de la procréation assistée: inséminations, cycles in vitro, traitements hormonaux, fausse couche et un diagnostic médical peu encourageant. Malgré tout, ils ont décidé de lâcher prise et de faire confiance à la vie.

En 2024, alors qu’ils ne s’y attendaient plus, la magie a opéré: Gabrielle est tombée enceinte naturellement. «Tu me donnes des coups de pied sans relâche pour me rappeler que tu es là», écrit-elle, témoignant de la joie immense d’accueillir bientôt son petit Auguste.

«Desfois la vie est éprouvante, desfois elle est magique.

2024, tu auras été magique.



Après 6 ans de procréation assistée pour avoir un petit bébé, sans succès ; 6 inséminations, 3 cycles In Vitro, une fausse couche, trop de kystes, beaucoup trop d’hormones,

Après 6 ans à me stresser par le temps parce que j’ai « 43 ans d’ovaires à 25 ans et que je suis pressée », que je suis en périménopause et que mon endomètre épaissit pas assez,

Après 6 ans de défis psychologiques et physiques on a dit: stop. Ça suffit.

Il faut prendre soin de nous et faire confiance à la vie. Faire confiance que peu importe notre chemin, enfant ou non, on peut choisir d’être heureux.



6 ans plus tard, c’est 2024.

C’est maintenant.

Et tu es la.

Tu me donnes des coups de pied sans relâche pour me rappeler que tu es la.

En 2024 tu es arrivé dans mon ventre, naturellement.



Desfois la vie est éprouvante, desfois elle est magique.

2024 tu auras été magique.



Tu m’auras fait grandir,

Tu m’auras appris tellement de choses sur moi et sur les autres,

Tu auras été douce,

Tu auras été effervescente.



Merci 2024.

Merci pour Passe-Partout, qui dure et qui me rempli le coeur chaque année.

Merci pour La Géante, un projet transformateur.

Merci pour mon amoureux à qui j’ai dis oui cette année après 10 ans d’amour. Mon partenaire précieux et futur papa d’exception.

Merci pour Auguste.



Je suis prête pour 2025.

Que tu sois magique ou éprouvante, ou les deux ;)»