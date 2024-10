Vos vedettes chouchous réunies pour la bonne cause!

Un des moments forts de la soirée a été la prestation exclusive de l’hymne national de la Ligue nationale d'improvisation (LNI), interprété avec panache par Marc Labrèche, accompagné au clavier par Jean-Martin Aussant. Leur performance a charmé l’assistance et donné le ton à cette soirée qui s’annonçait déjà mémorable. Par la suite, l’encan à la criée, animé avec l’énergie contagieuse de Christian Bégin, a captivé les invités.

Cet événement marquant, à la fois festif et significatif, démontre une fois de plus l’engagement des artistes et du public pour la Fondation des artistes. Grâce au Défi Impro, les fonds essentiels seront récoltés pour continuer à soutenir les artistes du Québec en période de précarité, assurant ainsi la poursuite des précieux programmes d’aide.

Lors de la soirée, on a pu croiser plusieurs têtes connues teles: Tammy Verge, Antoine Vézina, Hubert Proulx, Richardson Zéphir, Christian Bégin, Marc Labrèche, Michel Laperrière, Vincent Leclerc, Sylvie Léonard, Cathy Gauthier, Pierrette Robitaille, Marilyse Bourke, Florence K, Marc André Coallier, Pierre Brassard, Gisèle Lullaby, Charles Lafortune, Lou-Pascal Tremblay, Louis-Jean Cormier, Francis Reddy, Sophie Prégent et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!