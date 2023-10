Varda Étienne a le rythme dans la peau à Punta Cana, voyez la vidéo!

La fantastique, les deux pieds dans le sable, a aussi pris le temps de souligner la Journée mondiale de la santé mentale qui a eu lieu le 10 octobre dernier. Depuis quelques années, comme on le sait, la belle parle ouvertement de son trouble bipolaire et de son trouble de la personnalité limite et s’implique énormément dans la cause de la santé mentale.

On la remercie fortement pour tout ce qu’elle fait pour aider à briser les tabous et on lui souhaite de bonnes vacances!

