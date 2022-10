Vanessa Pilon était toute en beauté jeudi soir lors de la 2e édition du Grand banquet de l’extraordinaire qu’elle animait.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Cette soirée de la Fondation du CHUM permettait d’amasser des fonds pour les patients de l’hôpital. Gastronomie, expériences immersives et prestations artistiques étaient à l’honneur durant l’événement animé par Vanessa Pilon.

Vêtue d’une robe longue pailletée signée Gucci dans les tons d’orange et surplombée d’une grande boucle fuchsia à la taille, elle était absolument magnifique! Le morceau fluide est tout simplement sublime et tombe très bien. On est très fan du décolleté cache-cœur et de la façon dont la boucle embrasse le reste du tissu.

Avec ses cheveux remontés et de jolies boucles d’oreilles, elle est complètement fashion et parfaitement vêtue pour cette soirée chic.