Vanessa Pilon dévoile le secret de la beauté de sa piscine

«À quel point on a hâte de se replonger les pieds dans l’eau et vivre tous ces moments en famille! 🌞🥹

La piscine est devenue l’un de nos éléments préférés de la maison. C’était déjà le paradis, mais là, c’est à un autre niveau! ✨

En plus, nos amis chez [l'entreprise spécialisée en piscines] ont accepté de mettre au point, pour nous, une couleur sur mesure parfaite pour créer un effet plus naturel, qui se fond davantage avec l’environnement du Québec.

Nous avons fait plusieurs tests pour trouver LA teinte. Et, bonne nouvelle: La couleur est maintenant disponible! (C’est la teinte "fond rocheux", si jamais vous vous demandez) 🪨P.S. Il n’est pas trop tard pour enclencher un projet piscine, et être en mesure de se baigner cet été. Les piscines en fibre de verre ont l’avantage de s’installer en rapidement. J’dis ça j’dis rien! 🏊🏼 »

Avec le mot-clic #Partenariat, on comprend que cette piscine a soit été sponsorisée, soit la famille a eu un bon rabais en échange de visibilité sur les réseaux sociaux. La compagnie est Piscines Mova.

On lève notre chapeau à l'équipe, car le résultat est magnifique! La teinte de la piscine est effectivement riche et nuancée. Ça donne envie de sauter à l'eau!