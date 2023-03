Vanessa Pilon dévoile un émouvant montage vidéo d'Alex Nevsky et leur fille

« De la beauté. 🌷

La nuit de la naissance de Claire, Alex jouait du piano. Notre fille est née entre les notes de ces douces mélodies, qui grandissent avec elle, depuis 4 ans, et qui accompagnent nos jours, à travers toute la météo de la vie.



Aujourd’hui, Alex Nevsky met au monde son album instrumental De la beauté.

Un projet qu’il façonne lentement, depuis plusieurs années.



J’ai eu la chance d’avoir été intimement témoin du fleurissement de cette musique, mais, surtout, de l’homme. De tous les efforts qu’il a déployés pour retourner à l’essentiel et à la vérité. Je suis immensément fière de lui. 💛



Cette musique nous a tellement fait de bien, à Claire et à moi, ces dernières années: Elle nous a apaisées, elle nous a appelées à la contemplation, à la présence. Elle a amplifié la vie, et toutes les émotions qui passent.



J’espère qu’elle vous fera autant de bien qu’à nous.



L’album "De la beauté" est maintenant disponible sur toutes les plateformes.



Même l’impossible fleurit. 🌷 »

De son côté, l'artiste a partagé une vidéo dans laquelle on le voit jouer l'une de ses nouvelles pièces au piano. Dans la description, Alex Nevsky remercie Vanessa Pilon en lui disant qu'elle est « sa directrice artistique favorite » :