Valérie Roberts dénonce l’impossibilité d’assurer sa maison patrimoniale de 1828

Consciente des contraintes importantes liées à la protection d’un bâtiment historique (permis complexes, normes strictes et délais administratifs), elle affirme avoir accepté ces exigences avec enthousiasme, animée par le désir de contribuer à la préservation du patrimoine québécois. Un obstacle inattendu est venu assombrir ce projet: l’assurance de la demeure!

Selon son témoignage, Valérie se heurte à une série de refus depuis qu’elle tente de faire assurer la maison. Plusieurs compagnies lui auraient répondu sans détour: « Nous n’assurons pas les maisons patrimoniales. » Après avoir consulté des articles publiés dans les médias, communiqué avec le Bureau d’assurance du Canada et fait appel à trois courtiers recommandés par cet organisme, elle affirme avoir essuyé trois refus supplémentaires.

Une situation préoccupante, d’autant plus qu’elle ne sait toujours pas si la propriété pourra être assurée avant la date de prise de possession.

Dans son message, Valérie Roberts élargit le débat et soulève un enjeu structurel. Si les gouvernements et les municipalités valorisent la protection des bâtiments historiques, les propriétaires, eux, se retrouvent souvent seuls face aux exigences réglementaires, aux coûts élevés et, désormais, à l’impossibilité d’obtenir une couverture d’assurance adaptée.