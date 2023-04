Trudy, la gagnante d'OD Afrique du Sud, révèle son nouveau projet

Dans un communiqué, Trudy Simoneau explique pourquoi elle a décidé de prendre le contrôle de sa carrière l'an dernier : ​​« GO SOLO représente pour moi le début de ma liberté professionnelle, puisque c’est la toute première fois que je décide de faire les choses par moi-même de façon indépendante pour ma carrière. Il y a tout un travail de réflexion derrière ce projet musical et surtout un désir de bien faire les choses, sans compromis. J’ai souhaité prendre mon temps pour m’entourer d’une équipe qui croit en moi et avec qui j’ai réussi à trouver mon essence véritable. C’est pour ces raisons que je ressens aujourd’hui une si grande fierté de présenter l’album au public ! »

Trois extraits et leurs vidéoclips réalisés par Fred O. Dery sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube de l’artiste : Shouldn’t Have To, Memphis et Moving On.