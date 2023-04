Voyez le nouveau clip troublant d'Ingrid St-Pierre

En légende, Ingrid St-Pierre a écrit : « Je suis encore remuée de ce tournage. Me tenir debout, là devant vous. Dévoilant mon histoire, ma peau, mes doutes, mes craintes, entourée d’une équipe extraordinairement douce bienveillante et fabuleuse.

Haussons la voix sans la peur, mes sœurs.

Que plus rien ne nous abîme.



@farleymarianne »

Voyez les images ci-dessous :