Tout le monde en parle: Les invités du dimanche 4 mai!

Laurence Leboeuf et Karine Gonthier-Hyndman nous en feront voir de toutes les couleurs dans Deux femmes en or!

La bande-annonce de ce nouveau film de Chloé Robichaud vient d'être dévoilée. On y suivra les aventures de deux amies, Violette et Florence, qui assument pleinement leur liberté et leur pouvoir sexuel.

Vous l'aurez deviné: les premières images nous promettent une comédie à la fois drôle et juste assez olé, olé!

Voici la bande-annonce de Deux femmes en or avec Laurence Leboeuf et Karine Gonthier-Hyndman!

