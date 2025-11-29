Tout le monde en parle: Découvrez les invités du 30 novembre

Début du contenu principal.
Ce dimanche 30 novembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!
Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.
Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!
Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit:
Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?
Le dimanche 30 novembre prochain à 18 h 30, sur Noovo, tous les candidats et toutes les candidates d’OD Chypre sont conviés au rendez-vous ultime de la saison: L’Heure de vérité!
Juste avant de faire un retour sur les moments marquants de l’aventure et d’entamer les grandes discussions, l’émission s’ouvre là où elle s’est terminée ce soir, c’est-à-dire sur les réactions du couple gagnant. Ensuite, les animateurs Alicia et Fred présentent des extraits inédits et font le point sur les couples qui se sont formés dans les maisons et à l’extérieur. C’est également lors de cet épisode spécial que l’identité du candidat ou de la candidate « coup de cœur » de la saison est révélée. La personne qui a reçu le plus de votes remporte une bourse de 10 000 $ remise par Julie Snyder, productrice.
À 20 h le public découvre, dans une émission spéciale en coulisses, les dessous de la grande finale d’OD Chypre et de l’enregistrement de L’Heure de vérité.
