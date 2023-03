Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 26 mars!

Tous les dimanches dès le 2 avril, suivant la diffusion de SURVIVOR QUÉBEC, Jean-Thomas Jobin animera SURVIVOR QUÉBEC EN PROLONGATION, une émission pour ceux qui en veulent encore plus! Avec une touche d’humour et de légèreté, Jean-Thomas et ses invités promettent des retours sur les moments forts de la semaine, des capsules exclusives filmées aux Philippines, des entrevues avec les joueurs éliminés et du contenu exclusif pour les fans de SURVIVOR QUÉBEC.



Tout au long de la saison, SURVIVOR QUÉBEC proposera également une panoplie de contenus exclusifs sur noovo.ca.

