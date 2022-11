Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 13 novembre!

Pendant ce temps, Claudia et Jimy auront la chance de suivre un cours de cuisine afin de concocter des plats typiquement martiniquais sur le bord de la mer. Avec l’aide de Guy Ferdinand, chef de renom en Martinique, ils devront d’abord pêcher et ensuite apprêter eux-mêmes leur repas! Un festin aux saveurs martiniquaises accompagné d’un moment romantique au menu!



Enfin, tous les candidats de l’aventure vogueront ensemble sur la mer des Caraïbes en catamaran. Soleil, danse et baignade en eau cristalline à l’horizon ! Une activité qui permettra à tous et à toutes de se rassembler, le tout dans un décor à faire rêver!



Une performance spéciale de Jay Scott pour nos candidats et candidates !

Fraîchement débarqué en Martinique, Jay Scott, gagnant de la chanson de l’année à l’ADISQ pour Copilote!, offrira une performance rythmée à nos candidats et candidates qui sera diffusée dans l’épisode de lundi. Soyez-y!



Aux VENDREDIS OD ce vendredi, Félix-Antoine Tremblay reçoit Catherine Brunet, Varda Étienne et Silvy Tourigny afin de commenter et analyser la dernière semaine d’OD MARTINIQUE.